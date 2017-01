Inhalte von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series geleakt

Letzten November deutete ein veröffentlichtes Dokument eines Synchonsprechers darauf hin, dass Telltale eine Videospiel-Adaption von Guardians of the Galaxy plant. Mittlerweile ist das Game offiziell bestätigt und nun wurden schon wieder Informationen veröffentlicht, dieses Mal durch Gamestop. Die Auflistung (die Werbung für eine Vorbestellerfassung für Xbox One und PS4 macht) fasst die Inhalte des Spiels wie folgt zusammen:

"Guardians of the Galaxy: The Telltale Series bringt Spielern eine brandneue Geschichte zu den ungewöhnlichsten Superhelden des Universums: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten eines epischen Kampfes findet das Team ein Artefakt mit unbeschreiblich großer Macht. Jeder der Guardians hat seinen eigenen Grund, das Artefakt in seinen Besitz nehmen zu wollen. Ebenso wie ein rücksichtsloser Feind, der vor nichts zurückschreckt, um das Artefakt aus ihren Händen zu reißen. Von der Erde zur Milano bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Unterlegt mit dem Beat atemberaubender Musik, packt die fünfteilige Episoden-Serie Spieler in die Schuhe des Star-Lords. Erzählt im einzigartigen Telltale-Stil können deine Entscheidungen und Aktionen den Ausgang der Geschichte bestimmen."

Bevor die Informationen offline gestellt wurden, hat WWG weitere Informationen zum Veröffentlichungstermin herausgefunden. Demnach soll das Spiel am 25. April erscheinen, eine Woche vor Kinostart von Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ob sich sich der Release ähnlich wie die der anderen Telltale-Spiele auf freizuschaltenden Episoden bezieht, ist noch unklar. Zumindest die erste Episode der Serie wird vor dem Start der Kinofortsetzung im Mai erscheinen.