Elon Musk liebt Overwatch, Deus Ex jedoch noch mehr

Elon Musk ist ein Businessmensch, Tech-Erfinder und CEO von Tesla Motors - und er scheut sich noch nie davor, seine Meinung gegenüber Videospielen offenkundig zu äußern. So sprach er in der Vergangenheit bereits darüber, dass wir Menschen alle Teil einer Spielesimulation einer höheren Zivilisation sein könnten und dass eSport der "größte Sport der Welt" werden wird. Im neusten Interview holt Musik weniger aus, und redet stattdessen über einige seiner Lieblingsspiele.

Während er darüber spricht, dass er sehr viel Zeit in Overwatch investiert, spricht er vor allem über seine Leidenschaft gegenüber Deus Ex, weil er das Geschichtenerzählen und das Narrative schätzt. "Ich denke, das [Erzählen von Geschichten] wird stark vernachlässigt. Das habe ich als Kritik über das neuste Deus Ex gehört, dass die Geschichte sehr langweilig gestaltet wurde. Bei seinem Vorgänger hingegen war dieser Aspekt unglaublich gut", erklärt Musk. "Einige ältere Titel hatten schreckliche Grafik und schlechtes Sound-Design, also mussten sie sich auf die Geschichten stützen."

Welche Prioritäten setzt ihr? Spaßige Online-Shooter mit wenig Geschichte oder narrativ-gesteuerte Erfahrungen? Oder doch etwas komplett anderes?