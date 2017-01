Nintendo versteckt Nachricht für Hacker im Classic Mini Famicom

Nintendo hat doch tatsächlich eine Nachricht für Hacker im Code des Classic Mini Famicom versteckt. Wie dieser User bei Twitter enttarnte, lautet die Nachricht im Original wie folgt: "This is the hanafuda captain speaking. Launching emulation in 3...2...1. Many efforts, tears and countless hours have been put into this jewel. So, please keep this place tidied up and don't break everything! Cheers, the hanafuda captain." Hanafuda zielt übrigens auf die Herkunft von Nintendo als früherer Spielkartenhersteller ab. Ob im Code des Classic Mini NES wohl auch eine solche Nachricht steckt?

