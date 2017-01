Es sieht ganz so aus, als ob wir Psychonauts 2 und mehr von Double Fine für Nintendo Switch bekommen würden. Via Twitter bestätigte das Studio, dass es "sehr wahrscheinlich" sei, dass Psychonauts 2 für Nintendo Switch erscheine, weil man "so viele Plattformen wie möglich bedienen will". Psychonauts 2 ist via Kickstarter finanziert und soll 2018 erscheinen.

Werbung: