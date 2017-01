Adrenalin-DLC für Steep veröffentlicht

Ubisoft hat mit dem Adrenalin-Paket den ersten DLC für das Steep veröffentlicht. Der Downloadinhalt ist ab sofort für Playstation 4, Xbox One und Windows PC erhältlich. Das Adrenalin-Paket ist im Season Pass und der Gold-Edition von Steep bereits enthalten. Es bietet fünf neue Kostüme, drei neue Wingsuits sowie zwei neue Snowboards. Dazu gibt's drei neue Herausforderungen unter sternenklarem Nachthimmel. Auf der "Light The Way"-Strecke in Aiguilles ist eine neue Paragliding-Erfahrung am Start. Mit dem Wingsuit dürfen wir die "Dark Pines" in Tirol entlangrasen oder die "Paranormal"-Abfahrt in Aoste bei Nacht meistern.

Werbung: