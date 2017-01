Microsoft hat zwei neue Controller-Farben für Xbox One angekündigt in rot und grün-orange. Beide Controller mischen Hochglanz-Optik und mattes Finish. Der rote Controller wird in den USA bereits verkauft im Microsoft Store und via Gamestop. Der grün-orange Controller geht in Europa am 31. Januar im Microsoft Store und bei ausgewählten Händler in den Verkauf.

