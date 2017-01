Mit Die Sims 4 bald zum blutdurstigen Vampir werden

Schaurig schöne Geschichten erwarten die Spieler von Die Sims 4, denn Electronic Arts veröffentlicht am 24. Januar 2017 das Gameplay-Pack Die Sims 4: Vampire. Das bringt zahlreiche neue Sims-Optionen wie Fangzähne und glühende Augen sowie düstere Einrichtungsgegenstände, die die Unsterblichkeit angenehmer machen - eine Orgel und Särge etwa stehen zur Auswahl. Die neue, gruselige Nachbarschaft Forgotten Hollow ist der perfekte Wohnort für Vampire, da die Nacht dort besonders lange dauert und viele Geheimnisse darauf warten, gelüftet zu werden. Vampire trinken natürlich Blutplasma, das ihnen in verschiedenen Formen zur Verfügung steht. Sie haben übernatürliche Kräfte, die sie einsetzen können, um andere Sims in Vampire zu verwandeln, dunkle Formen anzunehmen und noch vieles mehr. Wir haben einen Trailer und ein paar Bilder.

