Scalebound von Microsoft offenkundig etwas kurzfristiger abserviert

Microsoft hat das Platinum-Rollenspiel Scalebound offenkundig etwas kurzfristiger abserviert, als man zunächst hätte vermuten können. Auf diese Annahme deutet hin, dass die in England heute an diverse Partner ausgelieferten Jahreskalender 2017 mit dem Oktober einen Scalebound-Monat enthalten. Den Microsoft gerade eingestellt hat. Peter Nathaniel Fury, PR- und Community-Manager für PQube, Guilty Gear & BlazBlue, hat via Quelle: Twitter ein Bild vom Kalender gepostet - nicht ohne bissigen Kommentar natürlich. Wir wissen nicht, wann genau der Kalender in den Druck gegeben wurde, aber das dafür zuständige Team musste offenkundig nichts von der geplanten Einstellung der Entwicklung.

