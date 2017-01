Wir haben einen schönen Clip mit echtem Gameplay aus Gravity Rush 2 für euch am Start. Wir sind in Jirga Para Lhao unterwegs, um mit Kat ein paar Quests zu erledigen. Hier gehen wir die Nebenmission "Ich habe ein Rendevouz mit dir" an. Schaut mal rein und lest auch die Kritik. Lohnt sich.

Werbung: