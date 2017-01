Halo Wars 2 kriegt PC-Retailrelease via THQ Nordic

Halo Wars 2 kriegt einen PC-Retailrelease via THQ Nordic. Käufer der physischen Version für Windows 10 erhalten mit dem Kauf der Box auch Zugriff auf die Xbox One-Fassung via Xbox Play Anywhere. Sowohl die Standard- als auch die Ultimate-Edition wollen in den Läden mit qualitativ hochwertiger Verpackung beeindrucken. Allerdings glänzt die Ultimate Edition neben ihrem schicken Äußeren auch mit einigen inneren Werten: Fans erhalten neben dem Grundspiel auch den Season Pass sowie die Halo Wars Definitive Edition, eine überarbeitete Version des ersten Teils der Reihe, die ebenfalls über Xbox Play Anywhere auf PC und Xbox One spielbar ist. Die Ultimate-Edition beinhaltet einen viertägigen Early Access und kommt am 17. Februar 2017. Der Einzelhandelspreis beträgt dabei 79,99 Euro. Die Standard Edition wird ab dem 21. Februar zum Preis von 59,99 Euro erhältlich sein.

