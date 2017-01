Zwei Stunden No-Limit Texas Hold'em im Livestream

Wer mag, schaut zwei Stunden No-Limit Texas Hold'em im deutschsprachigen Livestream, den wir neulich am Start hatten. Gespielt wurde Prominence Poker, die Karten sind nicht die ganze Zeit so gekommen, wie sich das Poker-Experte Christian Gaca gerne gewünscht hätte. Ihr könnt ein paar schöne Analysen von Händen miterleben, ein zwei epische Meltdowns und natürlich ziemliches Pech. So ist das beim Pokern. Ist halt trotz aller strategischen Überlegenheit ein Glücksspiel...

Werbung: