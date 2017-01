Alle Helden aus Heroes of the Storm gratis ausprobieren am Wochenende

Spieler dürfen sich am Wochenende in Heroes of the Storm mit allen 60 Helden kostenlos spielen. Dazu zählen auch unsere allerneuesten Helden: Varian, Ragnaros und Zul'jin. Natürlich dürfen wir auch alle anderen großartigen Inhalte ausprobieren, die 2016 ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Das Gratishelden-Wochenende beginnt am Freitag, dem 13. Januar, um 19:00 Uhr deutscher Zeit und endet am Montag, dem 16. Januar.

Werbung: