Cheater in Star Citizen kassieren Perma-Bann ohne Rückerstattung

Cheater in Star Citizen kassieren einen permanente Verbannung aus dem Spiel ohne die Möglichkeit einer Rückerstattung des investierten Echtgelds. Das hat Entwickler Cloud Imperium Games in einer Antwort auf eine Beschwerde über Cheater in Star Citizen deutlich gemacht. Mac Scrilla machte den Standpunkt des Teams deutlich klar: "Wir wissen über diese Zustände Bescheid und arbeiten daran, diese Probleme zu beheben. Wir führen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Cheatern. Der Gebrauch von Cheats ist ein Bruch unserer Nutzungsbedingungen und führt somit zum Schließen des Accounts und einer Zugriffsverweigerung auf Star Citizen ohne Chance auf Rückerstattung."

Klingt deutlich, ein bisschen schwieriger gestaltet sich das ganze in der Realität jedoch trotzdem: "Wer einen Spieler melden möchte, der muss dafür über einen Videobeweis verfügen." Das ist nicht immer einfach, da einigen Spielern die Möglichkeit dazu fehlt, doch Cloud Imperium Games Entwickler TylerN erklärt in einem anderen Eintrag, wieso es trotzdem nötig ist: "Dem Benutzen von Cheats in Star Citizen und Squadron 42 vorzubeugen, ist eine Priorität für uns - und seit der Veröffentlichung von Star Marine haben wir eine Menge externes und internes Feedback dazu erhalten. Das Verbannen von Spielern hat bereits begonnen, genau so wie die Arbeiten an kurz- und langfristigen Lösungen zur Benutzung von Fremdsoftware. Das Anfordern von Videomaterial hilft uns vieles zu vereinfachen - es begründet die Behauptungen des Spielers, die wir mit unseren internen Daten abgleichen. Zudem hilft es uns die Funktionalität unserer Programme gegenüber Cheatern zu verbessern."