Nintendo kündigt Treehouse-Stream nach Switch-Enthüllung an

Nachdem Nintendo Switch am Freitag, den 13. Januar um fünf Uhr morgens deutscher Zeit in Japan enthüllt wird, hat Nintendo nun auch auch Treehouse-Event danach offiziell angekündigt. Fans können sich in dem Stream die enthüllten Spiele noch einmal entspannt im Detail ansehen. Dieser Stream startet um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Nintendo lieferte bereits eine vage Beschreibung des kommenden Events: "Macht euch bereit für mehr Spaß mit der Nintendo Switch, wenn ihr beim Treehouse Live mehr über die kommenden Spiele erfahrt." Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um erste bzw. umfangreichere Einblicke in die angekündigten Spiele. Und: Was sollte eurer Meinung nach dringend im Treehouse-Stream gezeigt werden?

