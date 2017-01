Zwei neue Maps für Gears of War 4 plus Gear Pack Season 2-Inhalte

Entwickler The Coalition wird heute ein neues Update zu Gears of War 4 veröffentlichen, der einiges an neuen Inhalten bietet, darunter zwei kostenlose neue Maps. Außerdem erhalten Spieler Zugriff auf die Inhalte des Series 2 Gear Packs". Diese sollen jedoch nicht sofort mit dem Download des Updates zur Verfügung stehen.

Wer während eines Spiels dazu tendiert, es voreilig zu verlassen, der sollte sein Verhalten ab sofort vielleicht noch einmal überdenken. Mit dem neuen Patch bekommen Rage-Quitter, die ein Spiel verlassen, einen temporären Bann fürs Matchmaking. Die Bestrafung wird für den ersten Spieler, der ein Spiel verlässt, härter ausfallen und sinkt mit jeden weiteren, der aussteigt. Vorerst soll ein Bann maximal fünf Minuten andauern, die Entwickler versprechen jedoch, weitere Maßnahmen für die Zukunft zu ergreifen.

Das Update bringt auch sonst einige Veränderungen mit sich, einen umfassenden Überblick bieten wie immer die Patch Notes.