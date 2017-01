Microsoft entfernt Scalebound-Trailer

Wie bereits gestern spätabends berichtet, wurde Scalebound von Platinum Games gestern von Microsoft abgesägt. Microsoft distanziert sich bereits von dem Spiel, in dem sie alle Scalebound-Videos von der Xbox-Youtube-Seite löschten. Auch auf der Xbox-Website ist das Spiel bereits verschwunden. Platinum Games allerdings zeigt noch einige Clips des Action-Rollenspiels - und bei uns sind die natürlich auch konserviert. Wer also traurig ist über die Einstellung der Entwicklung, kann sich zumindest dort noch die Videos ansehen. Was denkst ihr: War die Einstellung des Spiels ein Fehler?

