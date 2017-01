Speedmasterseats bringt Rennspiel-Playseat Speedmaster S

Speedmasterseats bringt den Rennspiel-Playseat Speedmaster S in diversen Konfigurationen an den Start. Das Gamer-Monocoque ist aus großzügig dimensioniertem Rundrohr geschweißt und zeigt hochwertige Anbauteile. Es gibt den Sitz in schwarz und schwarz/rot sowie mit Lederoptik und Stoffbezügen. Er kostet ab 439 Euro. Die Features sind:

- Rennsport-Front- und Heckdiffusor

- ergonomisch geformt und gepolstert, echtem Racecar-Sitz nachempfunden

- vielfach verstärkte, 30mm Rundrohr-Rahmenkonstruktion für soliden Halt

- edles Design: Rahmengestell in matt-schwarzer Pulverbeschichtung, homogene stromlinienförmige Gestaltung

- Monocoque-Design - keine störende Mittelstange im Fußraum

- auf jede Körpergröße anzupassen: Sitz wird mittels Sliderfunktion (wie im echten Auto) vor und zurück gestellt, verstellbare Rückenlehne, Lenkrad- und Pedalplatte.

- Mit wenigen Handgriffen schnell zusammen gebaut, da vormontiert geliefert.

- Abmessung: 160cm x 70cm x 120cm, Gewicht: 35kg