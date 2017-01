Tomb Raider: The Last Revelation bekommt HD-Remake

Tomb Raider: The Last Revelation bekommt ein HD-Remake. Das berichten die Kollegen von Tombraiderforum.com. Das Remake des 1999 veröffentlichten Tomb Raider: The Last Revelation sei in Form eines Fanprojekts geplant. Das als "Tomb Raider 4: The Last Revelation HD" bezeichnete Projekt erlaubt es, die Kernelemente des klassischen Spiels zusammen mit scharfen Texturen, hoher Qualität, neuen Effekten (weiche Schatten, dynamischer Nebel), neuen Spielelementen und noch mehr, neu zu erleben. Mehr Informationen über das Projekt gibt es auf der offiziellen Website, unter dem Text gibt es noch einige Screenshots. Wer von euch findet, dass Tomb Raider: The Last Revelation der beste Teil der Serie ist? Und wer nicht!?

