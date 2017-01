Toby: The Secret Mine bald für Xbox One und Wii U

Headup Games bringt Toby: The Secret Mine bald für Xbox One (20. Januar) und Wii U (19. Januar). Für PC, iOS und Android ist das Adventure schon seit 2015 bzw. April 2016 erhältlich. Indie-Spieleentwickler Lukas Navratil aus Prag präsentiert das Werk, dass uns erleben lässt, wie das friedliche Leben eines kleinen Bergdorfes jäh durcheinander gebracht wird, als jemand fast all seine Bewohner entführt. Zwar versuchen ein paar Mutige ihre Freunde zu retten, doch keiner von ihnen kehrt je zurück. Also beschließt auch der kleine Toby, nicht länger nur herumzusitzen und zu warten, sondern sich ebenfalls auf den Weg zu machen und die Entführten zu suchen. Doch als er sich in die nahegelegenen tiefen Wälder begibt wird ihm bald klar, dass dies erst der Anfang einer aufregenden und gefährlichen Reise ist.

