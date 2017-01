Retro-Bit kündigt einen sauschicken Super Retro Boy an. Sieht aus wie ein Game Boy, spielt alle Game Boy-Module (inklusive Color und Advanced) und zeigt sie auf einem scharfen TFT-LCD-Bildschirm an. Für Strom sorgt ein 2500 mAh starker, wiederaufladbarer Akku. In den USA kommt das Gerät im August für 79,99 US-Dollar. Ein euorpäischer Termin steht noch nicht fest.

