Netflix veröffentlicht Browserspiel auf Basis von vier Eigenproduktionen

Netflix veröffentlicht Browserspiel auf Basis der vier Eigenproduktionen Narcos, Marco Polo, Orange is the New Black und Stranger Things. Wir dürfen in dem 8-nit-Retro-Späpchen als Pablo Escobat, Marco Polo, Piper Chapman und Mike Wheeler spielen und die Chiptune-Versionen der Titelsongs genießen. Das Spiel ist als Endless-Runner mit Ein-Tasten-Steuerung seicht, aber dennoch ein schöner Marketinggag. Schaut hier vorrbei, wenn ihr einen Runde rennen wollt.

