Reality-Show lässt Internet-Trolle Gamer-Girls anzählen

Oh, die Ironie: Eine Reality-Show lässt Internet-Trolle Gamer-Girls und andere ihrer Hassobjekte nerven. Das Projekt "Catfish: The TV Show" sucht aktuell jedenfalls für das Format Beyond the Keyboard "Menschen mit starken Meinungen, die diese auch online teilen", um dann videospielende Mädchen und junge Frauen als falsche Gamer-Girls und "Boobie Streamer" zu trollen. Die Anzeige ist bei Craigslist sichtbar - mal schauen, wer sich da so meldet und wann etwas sicherlich Bösartiges zur Ausstrahlung kommt. Jedenfalls suchen sie auch Hater bzw. Trolle, die sich über die folgenden Themen im Netz aufregen: Feminismus, Veganer, Verschwörungen, rivalisierende Sport-Teams, syrische Flüchtlinge, Einwanderung, das Leben der Schwarzen, LGBT/Trans-Themen. Die Show wird übrigens in den USA produziert...

