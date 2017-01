Mafia III bekommt PS4-Pro-Support mit neuem Patch

Mafia III unterstützt nun die PS4 Pro, doch weder Sony noch 2K kündigten an, wann dies geschehen sollte und auch in den Patch-Notes deutete nichts darauf hin. So wurde das Update 1.05 am 20. Dezember 2016 veröffentlicht und erwähnte zwar die üblichen Fehlerbehebungen, jedoch nichts von einem PS4-Pro-Patch. Dadurch wird die Frage aufgeworfen, ob der Support seit Release des Spiels implementiert wurde oder dieser in einem Update hinzugefügt wurde. Bei Neogaf hat nun jemand alle wichtigen Details notiert.

- die Auflösung auf einem 4K-fähigen Gerät wurde auf 1440p erhöht

- wird kein 4KTV genutzt, geht die Auflösung zurück auf 1080p

- Qualität der Schatten in dunklen Umgebungen und der Scheinwerfer wurde erhöht

- Motion Blur (Bewegungsunschärfe) erhöht

- Screen-Tearing bei einstürzender Framerate wird durch V-Sync verhindert

Verbesserungen wie die der Schattenqualität sollen das Spiel eleganter wirken lassen. So sind die Schatten auf der PS4 teils verpixelt, auf der PS4 Pro jedoch weicher, um dem Spiel ein realistischeres Bild zu geben. Fehler bezüglich des Frame Pacing der PS4-Version wurden ebenfalls behoben, so dass im Spiel keine Ruckler mehr auftreten sollten. Sowohl PS4- als auch PS4-Pro-Spieler bekommen somit flüssige 30 FPS, während sie die Stadt erkunden. Die Xbox One Version von Mafia III leidet noch immer an denselben Problemen.

Die Pro-Variante hat jedoch auch ihre Nachteile. So sinkt die Framerate teilweise auf 28 FPS, während die Standard-PS4 bei 30 FPS gelockt wird. Findet man im Spiel eine Waffe und feuert mit dieser Schüsse ab, werden teils sogar nur 26 FPS geschafft, was signifikante Lags produziert. Grund dafür ist die höhere Auflösung, die an den Ressourcen der Pro-GPU zehrt.