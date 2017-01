Pete Hines: Halbgare Games keine Option für Bethesda

Marketing-Boss Pete Hines hat in einem Interview eine klare Ansage über sein Verständnis von Qualität in der Spieleentwicklung gemacht: Halbgare Games seien keine Option für Bethesda. Man lasse sich so lange Zeit, wie nötig sei, ohne dabei aus dem Auge zu verlieren, dass man ein Geschäft betreibe, Gehälter zu zahlen habe und der Strom laufen müsse. Dennoch: Wenn ein Spiel nicht fertig sei, dann sei es nicht das, worum es gehe.

