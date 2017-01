Gammelige 4D-Duftkerze erweitert Resident Evil 7: Biohazard

Eine gammelig riechende 4D-Duftkerze erweitert Resident Evil 7: Biohazard um ein Erlebnis für das Riechorgan. Die in Großbritannien handgefertigte Kerze kostet um die 15 Euro, ist bei mehreren Händler zum Vorbestellen im Angebot. Sie duftet dem Herstellerversprechen zufolge nach Blut, Feuchtigkeit und modrigem Holz - ganz so wie in einer Zombie-Villa. Die Kerze soll 18 bis 20 Stunden lang brennen, das dürfte für ein paar Sessions reichen.

