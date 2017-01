Gameplay und Bilder aus nie veröffentlichtem Mega Bloks Halo

Wir haben Gameplay und Bilder aus dem nie veröffentlichtem Mega Bloks Halo, das mal in Arbeit war, aber ebensowenig das Licht der Welt sah wie ein Lego Halo (trotz gutem Aprilscherz) je überhaupt in Arbeit war. Mega Bloks Halo indes war bei N-Space für Xbox 360 in Entwicklung, wurde aber nie fertig gestellt. Die Gründe sind offiziell unbekannt. Das auf Youtube veröffentlichte Material sieht derweil ziemlich gut aus, schade eigentlich, dass das nie erscheinen durfte.

