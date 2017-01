Spieler treffen erste Thargoids-Aliens in Elite: Dangerous

Nach Jahren des Waretns ist nun Kontakt aufgenommen: Spieler treffen tatsächlich die ersten Thargoids-Aliens in Elite: Dangerous. Ein Clip der Xbox One-Version zeigt den Erstkontakt. Wer mehr sehen will, schaut hier vorbei. Die legendären Thargoids waren lange Gegenstand von Spekulationen in der Elite-Community, gefunden hatte man trotz intensiver Suche bestenfalls Spuren. Frontier Developments hat die Existenz der Alienrasse übrigens bestätigt.

Werbung: