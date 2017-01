Es ist erst drei Tage her, seit Co-Creator Ed Boon die Gerüchte zum Injstice 2 Release am 2. März widerlegt hat, doch eventuell hat er nun doch das tatsächliche Datum verraten. Vor kurzem veröffentlichte Boon ein mysteriöses Bild auf Twitter. Das "i2" steht höchstwahrscheinlich für Injustice 2, während die anderen Nummern sich nach der amerikanischen Schreibweise richten, also auf den 16. Mai 2017 deuten.

