Fans von Final Fantasy XIV können sich auf eine Vielzahl neuer Inhalte freuen, denn am 17. Januar kommt Patch 3.5 heraus, der wird auch "Far Edge of Fate" genannt. Ebenfalls wird es endlich möglich sein, Baelsar-Wall zu erklimmen, eine Anlage, die die drei Städte des Kaiserreichs voneinander trennt. Aus bisher noch nicht veröffentlichten Gründen können Spieler zum Dungeon von Sohm Alm zurückkehren. Die Schatten von Mhach-Geschichte wird ein neues Kapitel bekommen, ebenso wie einen neuen Primae-Kampf und weitere Forschungs-Missionen. Die Gruppensuche wird mit dem neuen Update verbessert, ebenso wie die PvP-Modi Carteneauer Front und Duell. Auf Anfrage der Spieler soll es nun auch möglich sein, die Gruppensuche aufzurufen, wenn man auf seinem Chocobo sitzt. The Feast wird außerdem eine neue Karte hinzugefügt. Wir haben eine Trailer und Screenshots, um den Patch zu feiern.

