Project Cars 2 soll um September 2017 rum erscheinen. So vage hat Slightly Mad Studios-CEO Ian Bell den Status in einem Kommentar im offiziellen Forum dargelegt. Es sei ein "enges Rennen", den das Team sei beim der Benutzeroberfläche und dem Karrieremodus aktuell etwas hinter Plan. "Current guess is Septemberish", schrieb Bell im Original. In einem anderen Beitrag schrieb Bell, dass alle berühmten Marken am Start seien und man den Q&A-Prozess bereits gestartet habe. Der soll sieben Monate dauern, um so weit als möglich Bugs auszuradieren.

Werbung: