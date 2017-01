For Honor bekommt brutalen Gameplay-Trailer

Der neue Trailer zum Ubisoft-Spiel For Honor präsentiert uns eine Menge Kämpfe, Tod und Zerstörung. Außerdem spricht Game Director Roman Campos-Oriola über den Eliminierungs-Modus und die Kampfstile der drei Krieger. Wie der Name bereits verrät, ist der Friedenshüter nicht so sehr in den Kampf verwickelt wie die anderen. Der Kriegsfürst der Vikinger hingegen trägt ein mächtiges Schild, um mehr Schaden auszuhalten. Der Shugoki ist der zerstörerischste der drei, besitzt jedoch auch die wenigsten Trefferpunkte im Spiel. Der Eliminierungs-Modus erlaubt es dem Team, besiegte Krieger wiederzubeleben, wodurch sich Spieler währenddessen gegenseitig decken müssen, um nicht ebenfalls dabei besiegt zu werden. Und: Welcher der drei Krieger ist der ansprechendste?

