LG bringt neue 4K-OLED-TV mit bis zu 77 Zoll

LG Electronics bringt neue 4K-OLED-TV mit bis zu 77 Zoll. Gezeigt wurden die Geräte im Rahmen der CES 2017. Das 2017er-Line-up besteht aus den Modellen W7 (77 & 65 Zoll), G7 (77 & 65 Zoll), E7 (65 & 55 Zoll) und B7 (65 & 55 Zoll). Die Geräte unterscheiden sich im Look durch ein Blade-Slim-Design (B7, C7), Picture-on-Glass-Design (E7, G7) und das neue Picture-on-Wall-Design der W7-Serie.

Letzteres folgt der "weniger ist mehr"-Philosophie, so das "nur" noch das Bild im Fokus steht. Der Screen schwebt quasi an der Wand wie ein Poster, ist nur 2,57 Millimeter dick bei 65-Zoll-Gerät. Der Screen kann mit Magneten an der Wand befestigt werden, so dass fast keine sichtbare Lücke zwischen Wand und TV bleibt. Der Sound kommt über externe Lautsprecher mit Dolby Atmos-Support. Technisch ist Pixel-Dimming verbaut für perfektes Schwarz und "endlosem Kontrast". Es wird nur 21 Millisekunden Input-Lag versprochen. Die "Ultra Luminance Technology" soll noch hellerer Bilder liefern. Active HDR ist auch am Start, via Dolby Vision und HDR10 und HLG (Hybrid Log Gamma) und Advanced HDR by Technicolor. Ein Termin für den Verkaufsstart und Preise wurden noch nicht genannt.