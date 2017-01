Nintendo bringt kommende Woche einen Extra-Livestream zu den Games für Nintendo Switch. Dieser Stream startet am Freitag ein paar Stunden nach der Hardware-Präsentation im Stream aus Tokyo morgens um 5 Uhr. Nintendo of America hat die eigene Treehouse-Veranstaltung via Twitter bestätigt, sie soll um 15.30 Uhr deutscher Zeit starten.

