Xcom 2 wird demnächst für PC deutlich schwieriger

Schon von der Long War-Mod für Xcom: Enemy Unknown und Xcom: Enemy Within gehört? Die Chancen sind hoch, denn die Mod zählt zu den bekanntesten. Mit einem so genannten Erschöpfungssystem wird die Schwierigkeit des Spiels massiv gesteigert, zusätzlich gibt es neue Klassen und Technologien. Nun wird es Zeit den Nachfolger der Mod kennenzulernen. Long War Studios, das Studio hinter der Original-Mod, haben sich in Pavonis Interactive umbenannt und kündigen die Arbeit an der Mod Long War 2 für Xcom 2 an. Mehr möchte man noch nicht verraten, in den kommenden Wochen sollen jedoch weitere Informationen folgen.

Werbung: