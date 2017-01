Sony zeigt mit UBP-X800 ersten 4K UHD-BD-Spieler

Sony zeigt mit dem UBP-X800 den ersten 4K UHD-BD-Spieler auf der CES 2017. Der wird offiziell als erster Player in diesem Sepment bezeichnet, obwohl Sony im September 2016 bereits den UBP-X1000ES gezeigt hatte, der allerdings im Profibereich angesiedelt ist und nicht im regulären Handel gekauft werden kann. Der UBP-X800 hingegen wird ganz normal verkauft. Das Gerät spielt UHD-Blu-ray ab, streamt in 4K via Netflix & Co. und unterstützt HDR. Auch Blu-ray und 3D-Blu-ray, DVD und CD werden abgespielt, ein USB-Anschluss für externe Filmdateien fehlt auch nicht. In Sachen Audio wird 192kHz/24-bit und DSD 11.2MHz1 unterstützt. Internes Bluetooth macht die Koppelung mit drahtlosen Kopfhörern möglich. Ein Preis steht noch nicht fest, ein Termin für den Verkaufsstart auch nicht.

