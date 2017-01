Erlebe den Horror von Resident Evil 7: Biohazard live in London

Wer den Horror von Resident Evil 7: Biohazard auch im realen Leben erfahren möchtem der hat Glück (wenn er in England lebt), denn diese Chance bietet sich nun in London. Im Zuge des Launchs findet dort ein "45-minütiges immersives Event" statt, dass vom 20. bis 23. Januar zugänglich ist. Eine Crew paranormaler-TV-Produzenten mit dem Namen "Sewer Gators" sucht dabei ihre vermisste Crew. "Das Event verfolgt einen Storystrang des kommenden Resident Evil 7: Biohazard, und verwandelt dabei das Haus der Baker-Familie in ein heimgesuchtes Haus im Herzen Londons, die 'Sewer Gators' brauchen deine Hilfe", verrät uns die Website. "Du wirst in der 'Sewer Gator'-Einsatzumgebung eintreffen, zusammen mit einem Partner. Gemeinsam müsst ihr Hinweise sammeln, Rätsel lösen und die Baker-Familie austricksen, während ihr nach der Wahrheit hinter dem Verschwinden eurer Kollegen sucht. Versuche dem Haus zu entkommen, ohne dabei selbst verloren zu gehen." Wer noch mehr über das Event erfahren will, kann sich hier informieren. Und, in London die Tage? Wirst du die Herausforderung annehmen?

