The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Switch-Launch nur in USA und Japan?

Es wäre ungeheuerlich, würde das Gerüchtstimme, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Launch von Nintendo Switch nur in USA und Japan? Demnach wolle Nintendo ein starkes Aufgebot zum Verkaufsstart der Konsole bringen, darum müsse das Zelda-Spiel zum Verkaufsstart fertig sein. Allerdings ist nur die Rede von der US- und Japan-Version. Was durchaus stimmen könnte, den so einige Nintendo-Spiele waren wegen der umfangreichen Übersetzungen in andere Sprachen erst später in Europa erschienen. Aktuell alles nur Gerüchte, am 13. Januar wissen wir mehr. Spätestens.

