Bloodborne 2 oder Dark Souls IV schon 2017?

Kommen Bloodborne 2 oder Dark Souls IV tatsächlich schon 2017? Offiziell gibt es dazu seitens From Software keine Ansage, aber Gerüchten zufolge ist bei From Software etwas in Arbeit, das bereits 2017 veröffentlicht werden soll. Das einzig gesicherte Fragement ist aktuell, dass es sich dabei um ein "ambitioniertes Multiplattformspiel" handelt. Mal schauen, der Januar ist ja seit jeher geprägt von teils wilden Spekulationen. Wir behalten die Sachen jedenfalls im Auge.

