Bunker aus Fallout 4 werden real verkauft

Krass, aber wahr: Die Atombunker aus Fallout 4 werden mittlerweile real verkauft, allerdings nicht als Lizenzprodukt von Bethesda. Ein Unternehmen namens Vivos Group hat Business Insider zufolge persönliche Bunker in der weltgrößten Bunker-Anlage im US-Bundesstaat South Dakota im Angebot. Ein 99-jähriges Mietangebot kostet einen US-Bürger 1000 US-Dollar pro Jahr plus einer einmaligen Zahlung von 25.000 US-Dollar. Die Vivos Group hält den Bunker dafür immer bereit zum schnellen Einzug. Im März 2017 sollen erste Verkaufstouren im Mittleren Westen möglich sein. Was meint ihr: Kommt das Angebot gerade rechtzeitig zur baldigen Amtseinführung von Donald Trump?

Werbung: