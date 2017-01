Gerüchte: Terry Crews spielt Doomfist in Overwatch

Einem schönen Gerüchte zufolge spielt der Komiker Terry Crews die Rolle von Doomfist in Overwatch. Crews ist ein ehemaliger NFL-Footballprofi und ist auch bei The Expendables im Boot gewesen. Crews war jedenfalls Mitte Dezember bei Blizzard und hat via Facebook ein Bild von sich vor einem Overwatch-Banner geteilt. Er nannte es sein Lieblingsspiel. Kann "nur" Fanboy-Posen sein, oder es weist auf mehr hin. Mal schauen, wann Blizzard die Katze aus dem Sack lässt...

