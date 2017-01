Gerücht: Rabbids Kingdom Battle für Nintendo Switch

Offenbar ist tatsächlich Rabbids Kingdom Battle für Nintendo Switch in Arbeit, jedenfalls haben die Kollegen bei Nintendo Everything noch unbestätigte Details einer eigenen Quelle am Start. Denen zufolge ist Rabbids Kingdom Battle ein Action-Rollenspiel im Stil von Xcom. Wir sollen Waffen finden können, unsere Spielfiguren ausstatten und In-Game-Statistiken nutzen, um Fähigkeiten und Effekte wie Gift optimal nutzen zu können. Das Spiel sei im Mushroom Kingdom angesiedelt, die Rabbids-Dimension ist sozusagen als Invasion angelegt. Die Gegner sind bösartige Version der berühmten Ubisoft-Hasen. Die Idee soll ursprünglich von Ubisoft an Nintendo herangetragen worden sein.

