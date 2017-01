Roadhog wird mit Overwatch-Update geschwächt

Blizzard hat umfassende Veränderungen zur Balance von Overwatch angekündigt. Nun ist Roadhog an der Reihe und soll demnächst etwas schwächer werden. Designer Geoff Goodman bezog sich bei der Ankündigung zu Roadhog vor allem auf seinen Haken und wie dieser andere Spieler beeinflusst. Geplant ist, dass der herangezogene Gegner direkt vor Roadhog landet, statt in einer beliebigen geraden Linie vor ihm. "Es wird ein Maximum geben, wie weit man 'zur Seite' gezogen werden kann. Somit soll verhindert werden, dass Spieler andere an sich heranziehen, sich um 180 Grad drehen und diese von der Klippe stürzen lassen."

Die Idee dahinter ist es, den Haken sowohl für Roadhog selbst als auch seine Gegner so ausgeglichen wie möglich zu gestalten. Roadhog muss nun ebenfalls direkt in Blickrichtung des Gegners stehen, um diesen zu greifen. Überprüft wird dies nicht durch den Haken, sondern durch Roadhog selbst. Das bedeutet, dass Gegner nur herangezogen werden, die sich in seinem Blickfeld befinden. Die Veränderungen sollen noch diese Woche veröffentlicht werden.