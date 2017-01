HTC Vive kriegt Tracking-Option für Waffen, Handschuhe und Sportgeräte über den neuen Vive Tracker. Der Vive Tracker schafft es den Entwickler zufolge, völlig neue Faktoren in der VR-Welt nachvollziehbar zu machen und ist die Basis eines vollkommen neuen Accessoire-Ökosystems der Vive. Auf der CES 2017 hat Vive acht Integrationen vorgestellt, die die Zukunft von VR-Anwendungen zeigen. Besonders herauszustellen ist, dass der Vive Tracker sich mit jeder Anzahl von zukünftigen VR-Anwendungen mittels einer einfachen Verbindung verknüpfen kann. So soll sichergestellt werden, dass Entwickler und Anwender nur ein einziges Accessoire benötigen, um neue Erfahrungen freizuschalten. Um die Entwicklung von neuem VR-Zubehör zu unterstützen, wird Vive bis zu 1000 Tracker an Entwicklern herausgeben.

Der Tracker wiegt 85 Gramm und hat einen Durchmesser von 99,65 mm x 42,27 mm. Er wird voraussichtlich im zweiten Quartal erhältlich sein, der Preis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Auf der CES, zeigte Vive eine Vielzahl von Zubehör, die mit dem Tracker arbeiten kann. Darunter war die erste VR-Kamera, mehrere Gewehrmodelle die für VR-Shooter gebaut wurden, haptische Handschuhe und sogar Trainingsanwendungen für Spieler der Major League Baseball und für professionelle Feuerwehrmänner.