Heute deutschsprachiger Livestream zu Silence von Daedalic

Heute läuft ab 21 Uhr bei Gamereactor ein deutschsprachiger Livestream zu Silence von Daedalic Entertainment. Gespielt wird auf der Xbox One S. Guckt einfach ab 21 Uhr auf der speziellen Livepage vorbei, schaut zu und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Das ganze wird auch via Facebook live übertragen. Silence aka The Whispered World 2 ist übrigens gerade das beste Heimatgame 2016 bei der Wahl der Gamereactor-Lieblinge 2016 geworden. Über die Qualität kann man in der Kritik lesen.

