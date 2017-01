18 Porsche rasen wohl bald in Forza Horizon 3 los, jedenfalls wurden sie durch einen Leak enttarnt, der bei Reddit sichtbar ist. Die Wagen waren im fehlerhaften Code eines Update versteckt, das wieder offline genommen wurde. Die komplette Liste liest sich wie folgt und dürfte stimmen. Immerhin sind seit Jahresanfang die Exklusivrechte zur Nutzung von Porsche in Videorennspielen offiziell nicht mehr in der Hand von EA.

1956 Porsche 356 A

1956 Porsche 550 Spyder

2012 Porsche 911 GT2 RS

2004 Porsche 911 GT3 (996)

2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

2014 Porsche 911 Turbo S

2014 Porsche 918 Spyder

1989 Porsche 944 Turbo

1987 Porsche 959

2003 Porsche Carrera GT

2012 Porsche Cayenne

2015 Porsche Cayman GTS

2015 Porsche Macan Turbo

2016 Porsche 911 GT3 RS 4.0 NEW

1970 Porsche 917 LH NEW

1973 Porsche 911 Carrera RS NEW

1995 Porsche 911 GT2 NEW

2016 Vauxhall Corsa VXR

1983 Volvo 242 Turbo Evolution