44 frische Karren für Forza Horizon 3 durch Leak enttarnt

44 frische Karren für Forza Horizon 3 wurden durch einen Leak enttarnt, der bei Reddit sichtbar ist. 18 Autos wurden in einem fehlerhaften Update bereits im Spiel verfügbar gemacht, 26 weiteren Flitzer sind im Code versteckt. Die komplette Liste liest sich wie folgt:

Im Spiel sichtbar:

1977 AMC Pacer X

1973 AMC Gremlin X

2017 Bentley Continental Supersports

1972 Chrysler Charger E49

2010 Ferrari 599XX

1995 Ferrari F50 GT

1992 Ford Falcon GT

1932 Ford De-Luxe Three Window Coupe

2016 Honda Civic Type R

1951 Holden FX Sedan

2011 Lamborghini Sesto Elemento

1972 Land Rover Series III

2016 Lotus 3-Eleven

1972 Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

1995 Mitsubishi Eclipse GSX

1995 Nissan NISMO GT-R LM

2010 Pagani Zonda R

1993 Toyota #1 T100 Baja Truck

Im Code gefunden:

2017 Aston Martin DB11

1959 BMW 507

1971 Chevrolet Vega

2013 Dodge Dart

1969 Lola T70

2005 Mercedes-Benz SLR McLaren

1956 Porsche 356 A

1956 Porsche 550 Spyder

2012 Porsche 911 GT2 RS

2004 Porsche 911 GT3 (996)

2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

2014 Porsche 911 Turbo S

2014 Porsche 918 Spyder

1989 Porsche 944 Turbo

1987 Porsche 959

2003 Porsche Carrera GT

2012 Porsche Cayenne

2015 Porsche Cayman GTS

2015 Porsche Macan Turbo

2016 Porsche 911 GT3 RS 4.0 NEW

1970 Porsche 917 LH NEW

1973 Porsche 911 Carrera RS NEW

1995 Porsche 911 GT2 NEW

2016 Vauxhall Corsa VXR

1983 Volvo 242 Turbo Evolution