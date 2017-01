Verdiente Nintendo mit Super Mario Run 30 Millionen US-Dollar in zwei Wochen? Das jedenfalls behaupten die Marktforscher von Newzoo. Demzufolge hätten drei Prozent aller Menschen, die sich die Gratisversion geladen haben, die 9,99 Euro für die Vollversion ausgegeben. Newzoo hat für Super Mario Run weltweit 90 Millionen Downloads gezählt. Offiziell hatte Nintendo "nur" das Erreichen von 50 Millionen Downloads bestätigt. Zum Vergleich: Pokémon Go setzte rund um den Launch zehn Millionen US-Dollar pro Tag um. Die Konkurrenten King Digital und Zynga rechnen im Regelfall mit rund zwei Prozent zahlender Kundschaft beiu Candy Drush & Co, wie das The Wall Street Journal berichtet. Super Mario Run ist aktuell exklusiv für iOS verfügbar, einen Android-Version ist geplant.

