Netherrealm Studios-Boss Ed Boon kommentiert unlängst aufgetauchte Termingerüchte zu Injustice 2. Denen zufolge soll das Spiel am 28. März veröffentlicht werden. Ed Boon sagte dazu via Twitter nur: "FYI: Injustice 2 erscheint nicht am 28. März." Ende der Sache, Termin bleibt weiter unbekannt.

