Beyond Good & Evil 2 zwölf Monate exklusiv für Nintendo Switch?

Die mittlerweile als hauptberuflich auffällige Nintendo-Insiderin Laura Dale hat via Twitter geschrieben, dass Beyond Good & Evil 2 (das sie mit dem Codenamen Odyssey belegt), zwölf Monate lang exklusiv für Nintendo Switch am Start sein werde als Digital- und Retailversion und es erst danach Digitalversionen für PS4 und Xbox One gebe. Konkrete Veröffentlichungstermine nannte sie nicht, Entwickler Michel Ancel hatte Ende 2016 offiziell gesagt, die Fertigstellung des Spiels werde noch mindestens drei Jahre dauern.

Werbung: