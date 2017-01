Erscheint Ace Combat 7 auch für Xbox One?

Ace Combat 7 soll eigentlich ein PS4-Exklusivtitel werden, dachten wir jedenfalls bisher. Wie Gematsu jedoch bemerkte, hat das Spiel in Taiwan sowohl für die Playstation 4 als auch Xbox One eine Alterseinstufung bekommen. Die Seite ist zwar bereits verschwunden, doch zuvor schafften es wie immer einige Leute, die Informationen zu entdecken und sind nun neugierig, was das bedeutet. In der Vergangenheit bewies sich das Taiwanesische Board übrigens oftmals als korrekte Informationsquelle. Mal schauen, ob die Gerüchte sich bewahrheiten.

Werbung: